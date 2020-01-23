В Татьянин день томские студенты обольют себя холодной водой

23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

25 января в 17.00 на Ново-Соборной площади пройдет концертно-развлекательная программа «Татьянин день», посвящённая празднованию Дня студентов, сообщает пресс-служба мэрии.

По традиции студенты утеплят памятник святой Татьяне шапочкой и шарфом. В течение полутора часов на сцене выступят молодежные коллективы – мужской ансамбль школы классического вокала ТПУ под руководством народной артистки России Людмилы Травкиной, воспитанники продюсерского центра «ARS-Альянс», студенты колледжа культуры, а также солисты домов культуры Томска. Развлекательную часть программы представят интерактивные игры и конкурсы на студенческую тематику, а также мастер-классы от танцевальной студии «Империя».

На катке на Мавлюкеевском озере также пройдет программа с участием ведущих студенческих творческих коллективов. Гости праздника увидят выступления вокалистов, чирлидеров и танцы на льду.

Кроме того, студентам будет предложено сыграть в огромную «Дженгу» в человеческий рост и принять участие в веселых эстафетах.

Главным событием праздника станет массовое обливание холодной водой «Закаляйся студент!», которая также пройдет на Мавлюкеевском озере. Начало намечено в 18.30. Оборудованное место для переодевания, вёдра и воду предоставят организаторы. Завершится мероприятие торжественной линейкой по случаю отправления отрядов Снежного десанта в районы Томской области ТРО МООО «Российские студенческие отряды».

В конце праздника всех ждёт уличная студенческая дискотека.

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