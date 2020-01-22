Студентка из Томска завоевала «серебро» на открытом чемпионате WorldSkills Russia в Москве

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томской области

Студентка Томского колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг Валентина Писарева заняла второе место в открытом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia.

Всего в чемпионате приняли участие представители 17 регионов России. Соревнования проходили по четырем компетенциям — «Архитектурная обработка камня», «Кирпичная кладка», «Ресторанный сервис» и «Поварское дело».

Вместе с томичкой в компетенции «Ресторанный сервис» испытания проходили конкурсанты из 11 регионов России и Казахстана. Они демонстрировали свое мастерство в приготовлении классических коктейлей, кофе, работе с гостями, сервировке стола и приготовлении блюд фламбе. Томская студентка лучше всех справилась с заданиями модулей «Сервировка стола» и «Бар», став обладательницей серебряной медали.

Открытый чемпионат дает возможность оценить мастерство конкурсантов перед отборочными соревнованиями на право участия в финале национального чемпионата WorldSkills Russia.

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