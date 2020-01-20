Томская и Кемеровская области запустят «Красный обоз» в память о подвиге сибиряков в военные годы

Томская и Кемеровская области готовят межрегиональный патриотический проект «Красный обоз», в рамках которого состоится реконструкция исторического события, рассказывающая о подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации региона.

Проект стартует в феврале и охватит села, из которых в 1942 году уходили обозы с рыбой для шахтеров и металлургов Кузбасса, в том числе, Каргасок, Парабель, Подгорное, Молчаново, Кривошеино, а также города Томск и Колпашево.



По улицам этих городов и сел проедет санный обоз, состоящий из гужевых повозок с людьми и оформленный в стиле 40-х годов XX века. Вереницы повозок будут встречать жители с плакатами, транспорантами и речевками на театрализованных митингах.



В домах культуры развернутся выставки «Сибирь-фронту!», состоит презентация книги «Все для фронта! Все для Победы!», а в зрительных залах пройдут концертные программы. В Томске запланирован большой концерт, который объединит лучшие тематические коллективы районов.



По завершению маршрута на территории Томской области участники проекта «Красный обоз» направятся в Кемеровскую область.

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