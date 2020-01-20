ТГУ запустил массовый онлайн-курс по рисунку одежды

20 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского государственного университета

Томский государственный университет запустил новый массовый открытый онлайн-курс на платформе Coursera, который научит правильно и красиво рисовать одежду, сообщила пресс-служба вуза.

Онлайн-курс «Fashion-иллюстрация: технический рисунок» обучает приемам профессионального изображения моделей одежды различного назначения. Даже тем, кто совсем не умеет рисовать, курс, основанный на авторской методике обучения рисованию, позволит в короткие сроки достичь приемлемого результата. При этом МООК будет полезен не только новичкам, но и уже работающим профессионалам.

Ведущая курса Наталья Кадиева около 10 лет преподает основы проектной графики студентам первого курса профиля подготовки «Дизайн костюма».

– Мне неоднократно говорили и сами портные, и руководители ателье, что часто не хватает именно навыков изображения идей. А ведь на этих картинках строится коммуникация модельера и заказчика. Курс по техническому рисунку станет хорошей базой для тех, кто хочет научиться рисовать одежду. В дальнейшем профессиональное совершенствование можно будет продолжить на курсах по скетчингу и конструированию одежды. Эти МООКи выйдут на Coursera в 2020 году и образуют онлайн-специализацию по фэшн-моделированию, – отмечает Наталья.

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