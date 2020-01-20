Томский губернатор отменил распоряжение об изменении платы за ЖКУ

Томский Обзор / Фото: 20 января 2020 // Фото: Pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин признал утратившим силу распоряжение о предельных индексах изменения платы за коммунальные услуги, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Речь идет о распоряжении «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2020–2023 годы».

Областная прокуратура оспаривает в суде этот документ с 14 января 2020 года, потому что считает, что новые условия повлияли на фактический размер платы за ЖКУ.

«В ходе судебного разбирательства представители областной администрации заявили о том, что 11 декабря 2019 года распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2020 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

Однако начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры региона Денис Киселев пояснил агентству, что такого решения недостаточно.

«На этот вариант (о признании распоряжения утратившим силу с 1 января 2020 года — ИФ) мы тоже не согласны, поэтому нужно признать это распоряжение утратившим силу с момента принятия (в декабре 2018 года — ИФ). Это — сложная правовая процедура», — сказал Киселев.

Ранее сообщалось, что, согласно распоряжению губернатора от 14 декабря 2018 года, предельный рост тарифов в Томске и Северске на второе полугодие 2019 за электроэнергию составлял 2,5%, теплоснабжение — 5%, холодное водоснабжение и водоотведению — 15%, за горячую воду — 20%.

В конце 2019 года региональная прокуратура подала иск в томский облсуд с требованием отменить распоряжение, так как, по мнению экспертов ведомства, при его принятии «допущены существенные нарушения, что в итоге привело к удорожанию услуг, в частности, платы за холодную воду».

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