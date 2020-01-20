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Двое мужчин погибли при пожаре на пилораме в Томске

Происшествия, Томские новости, Двое мужчин погибли при пожаре на пилораме в Томске

19 января на улице Профсоюзной в Томске произошел пожар, который стал причиной гибели двух человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

На территории пилорамы загорелась дощатая бытовка 6х9 м. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. В результате обгорели стены внутри и снаружи бытовки, обрушилось потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 54 кв.м. Пожарными в бытовке были обнаружены тела двух мужчин, личности устанавливаются.

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