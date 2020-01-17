Отменен ряд рейсов от томского автовокзала

Томский Обзор / Фото: 17 января 2020 // Фото: Pixabay.com

По предписанию УГИБДД МВД России по Томской области 17 января из-за плохих погодных условий приостановлено движение автобусов с томского автовокзала на ряде межмуниципальных и межрегиональных маршрутах.

В частности, движение приостановлено по направлениям федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (подъезд к Томску), а также трассах Томск — Каргала — Колпашево, Томск — Мариинск, Камаевка — Асино — Колпашево.

В настоящее время на сайте автовокзала написано об отмене утренних рейсов на 18 января до Кемерова, Асина, Кривошеина и других населенных пунктов, а также аэропорта Толмачево. На некоторых маршрутах, таких как Томск — Бакчар, рейсы отменены на весь день.

Движение общественного транспорта будет восстановлено после нормализации дорожных условий.

ГУ МЧС Томской области сделало оперативное предупреждение на 17 января и ночь 18 января. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по области и городу ожидается снег, усиление ветра местами с порывами 15-20 м/с, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. 18 января – понижение температуры воздуха.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

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