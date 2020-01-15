Две женщины погибли на пожаре в Томске

16 января 2020 / Томский Обзор / Фото: tomsk.ru09.ru

В среду 15 января после 23 часов в пятиэтажном кирпичном доме по адресу ул. Вершинина, 18 произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

На момент прибытия первого подразделения в 1 подъезде шел дым из квартиры на 2 этаже. Пожарные проникли в квартиру через окно по трехколенной лестнице. В комнате были обнаружены тела двух женщин, 1927 и 1955 годов рождения. Смерть произошла из-за отравления продуктами горения.

В результате пожара в комнате обгорели вещи, 2 шкафа, оплавился натяжной потолок. Площадь пожара составила 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.

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