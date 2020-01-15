Томичей приглашают сфотографироваться в кресле академика Обручева

15 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ТПУ

Комплекс музеев Томского политехнического университета в среду, 15 января, присоединился к Международному флешмобу музейных селфи. Для участия в акции необходимо прийти в один из музеев ТПУ, сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом и опубликовать его во «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram с хэштегами #MuseumSelfie и #tpumuseum.

В день акции гостей ждут в четырех музеях Томского политеха. В главном корпусе политехники и томичи могут посетить музей истории ТПУ (пр. Ленина, 30, аудитории № 315, 320, 321). Здесь можно будет запечатлеть себя рядом с раритетной телевизионной камерой КТ-178 или рядом с макетом уникального аппарата «Луна 24», который в 1976 году забирал на Луне образцы грунта, а также со многими другими разработками ТПУ. Кроме этого, можно будет сфотографироваться рядом с портретом Дмитрия Менделеева, который выполнен второй женой Анной Поповой с натуры и является одним из его последних прижизненных живописных изображений. А еще здесь можно будет сделать селфи, примерив на себя форму студентов начала ХХ века. Этот музей будет работать с 08:30 до 17:45.

В 1-м корпусе ТПУ гостей ждут в Мемориальном кабинете академиков В.А. Обручева и М.А. Усова (ул. Советская, 73, аудитория № 208). Здесь можно будет сделать фото на фоне старинной мебели, изготовленной по специальному заказу, с глобусом, на котором еще нет Антарктиды, и в кресле, в котором сидел за работой выдающийся исследователь Сибири и Центральной Азии, автор научно-фантастических романов «Земля Санникова» и «Плутония» академик Обручев. Музей будет работать с 14:00 до 17:00.

В этом же корпусе, но уже в музее минералогии (ул. Советская, 73, аудитории № 205 и 206) гости смогут сфотографироваться с редкими минералами, драгоценными и полудрагоценными камнями. Минералогический музей будет работать с 14:00 до 17:00.

В свою очередь в палеонтологическом музее ТПУ (ул. Советская, 73, аудитория № 204) гостей также будут ждать интересные экспонаты. Например, здесь сохранился шкаф для экспонатов 1904 года, сейчас он отреставрирован и превращен в арт-объект. Изображения в его нишах имитируют древние петроглифы, а инсталлированные в них костные образцы — это подлинные останки, найденные учеными вуза в разные годы. Центральное место в музее занимает скелет бизона, череп которого был обнаружен на территории Томской области. Всего в музее-кабинете выставлено около 400 экспонатов, среди них есть редкие образцы со всего мира: трилобиты из Чехии, Англии, США, аммониты и моллюски из США, морские лилии из Германии, брахиоподы Минусинского прогиба, челюсть акулы, зубы, бивни мамонта, череп шерстистого носорога и другие. Музей будет открыт с 10:00 до 16:00.

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