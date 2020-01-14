Томские врачи спасли 3-летнего ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

Врачи детской больницы скорой помощи №2 в Томске извлекли из желудка трехлетнего пациента 31 магнитный шарик — составляющие детали игрушки, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облздрава.

Отмечается, что извлечь шарики из организма ребенка удалось с помощью фиброгастроскопии, используя мощный магнит.

«Родители вовремя обратились к врачам с жалобами ребенка на боль в животе. Один шарик уже проник в кишечник, и в течение нескольких часов он бы соединился с теми магнитными шарами, которые находились в желудке, в результате чего могла возникнуть перфорация с серьезным перитонитом», — говорится в сообщении облздрава.

По словам главврача медучреждения Андрея Караваева, за последние четыре года медики в Томске провели 10 подобных операций.

«Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Тогда после операций внутри желудок и кишечник ребенка выглядят, как после прострелов пулями», — пояснил Караваев.

По его мнению, следует ввести запрет на продажу магнитных игрушек, поскольку глотают детали не только маленькие дети, но и подростки.

В практике томских врачей также встречался случай, когда 12-летний ребенок проглотил 87 магнитных шариков.

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