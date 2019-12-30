Эко-ёлку в Ботсаду ТГУ украсили выхухоль «Варежка» и «Золотое чудо»

В Ботаническом саду Томского госуниверситета наградили победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, выполненную из природных материалов. На конкурс было представлено более 130 новогодних украшений, выполненных участниками в возрасте от трех до 69 лет. Игрушки украсили эко-ёлку, которую во время новогодних каникул можно увидеть в холле Ботсада, сообщает пресс-служба вуза.

«Идея конкурса заключается в том, чтобы предложить томичам и гостям города достойную альтернативу пластиковым новогодним игрушкам, которые зачастую являются одноразовыми, — другими новогодними украшениями, выполненными из экологических материалов. Мы ждали, что будет отклик от томичей, но не думали, что настолько активный. На конкурс было предоставлено около 140 работ, в том числе из Асино. Игрушки сделаны с такой фантазией, что жюри долго спорило о том, кого признать победителем. В итоге в каждой возрастной категории победителей получилось по два», — рассказывает одна из организаторов конкурса, руководитель экскурсионного бюро СибБС Анастасия Войцеховская.

Поскольку возрастной разброс участников был очень большим, работы оценивались в трёх категориях: дошкольники, школьники и взрослые. Оценкой занималось жюри, в состав которого вошли представители Ботсада, включая директора и заместителя директора СибБС, учёный секретарь и члены нескольких комиссий профкома сотрудников СибБС ТГУ. Наряду с этим учитывалось мнение томичей и гостей города (в том числе иностранных), которые во время посещения Ботанического сада получили возможность увидеть эко-ёлку, познакомиться с работами и проголосовать за лучшие из них.

В основной тематической номинации в категории «Дошкольники» победили Яна Кутепова (4 года) с работой «Подсолнечник», выполненной из семечек и грецкого ореха, и Мирон Фатеев (5 лет) с работой «Малина». Помимо этого пятилетний участник сделал из природных материалов целую ягодную корзинку — клубнику, землянику, тутовую ягоду и веточку мандаринов, выполненную из веточки хлопка. Приз зрительских симпатий — у Анны Акимовой (6 лет). Самые креативные игрушки изготовили Михаил Кожевников (4 года) — «Шар удачи» из плодов арахиса, и Вера Грицык (3 года), сделавшая для конкурса мышку из деревянных палочек от мороженого.

В возрастной категории «Школьники» победители в основной (тематической) номинации — Алёна Шадрина (12 лет), работа «Золотое чудо» — шишка из тыквенных семечек, и Ярослава Рычкова (7 лет) с игрушкой «Совушка лесная», сделанной из спилов дерева, растительного волокна и крупы. Приз зрительских симпатий получила «Избушка», автор — Виктор Ящук (9 лет). «Самые креативные игрушки» — «Мандариновое дерево» из хвойных веточек, сушёных корочек апельсинов, веточек ивы и бечёвки, сделанное Луизой Швецовой (11 лет) и работа Велены Медведевой (11 лет) «Лук» из ракушки и сушеной травы.

В категории «Взрослые» победителями в тематической номинации «Плоды, семена и цветы» стали Антонина Илюшина с работой «Цветок счастья» и Надежда Ширковец с гирляндой из цветов плюмерии, выполненных из тыквенных семечек и корицы. Приз зрительских симпатий с большим отрывом завоевала работа Дмитрия Чанкова — выхухоль «Варежка», изготовленная из черешка от банана, пальмового цветоноса, крашенного фундука и бечёвки. Самой креативной игрушкой жюри признало работу Маргариты Головеровой — «Путешествие в Новый год»: мышки, летящие на воздушном шаре. Шар выполнен из засушенных веточек циннерарии, желудей, мешковины и сушеных ягод шиповника.

Все победители получили дипломы, в качестве презента — подарочные сертификаты на вип-экскурсии в Ботсад, детям достались сладкие подарки, взрослым — растения, миниатюрные кипарисовики и пуансеттия, которую часто называют «Рождественской звездой», и хорошее настроение.

Поскольку день награждения выдался очень морозным, участников конкурса «отогрели» в оранжерее, где конкурсанты в разгар зимы смогли полюбоваться тропическими растениями.

«Мы очень рады, что томичи и гости города поддержали нашу идею эко-ёлки. Возможно, в следующем году мы вновь проведем такой конкурс, немного изменив его формат. Мы ждем в гости всех желающих, ведь Ботсад — это не только красивое место, это территория для вашего творчества и реализации идей!», — говорит Анастасия Войцеховская.

Фото пресс-службы ТГУ

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