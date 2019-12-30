У томских спасателей появятся новые гидрокостюмы и дыхательные аппараты

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2019 // Фото: Владимир Дударев

На закупку нового оборудования для Томской областной поисково-спасательной службы (ПСС) в 2020 году региональный бюджет направит 4,5 млн рублей, как и в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на эти средства для оперативной дежурной смены был установлен блок-бокс площадью 65 м², закуплены мотопомпа и комплект уплотнительных клиньев для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, водолазное снаряжение и запчасти к уже имеющемуся оборудованию, многофункциональный ручной немеханизированный аварийно-спасательный инструмент, альпинистское и газоспасательное снаряжение.

В 2020 году для работы спасателей планируется приобретение костюмов химической защиты, шлангового дыхательного аппарата для газоспасательных работ, гидрокостюмов сухого типа, водолазных бот, телескопической лестницы, мебели для оперативной дежурной смены и компьютеров.

Также в течение года в ведомстве пройдет текущий ремонт и обновление имеющегося оборудования и техники. В июне сотрудники ПСС пройдут плановую подготовку к периодической аттестации на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

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