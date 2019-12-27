Все бегут — и я бегу. Сотрудники «Томскнефти» организовали свой беговой клуб

27 декабря 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Идея объединиться в команду принадлежит начальнику отдела землепользования АО «Томскнефть» ВНК Александру Иванову. По своему опыту он знает, что не так сложно выйти на первую тренировку, гораздо труднее поддерживать форму постоянно.

«Многие бегают для себя, но если нет большой цели, то зачастую этот энтузиазм заканчивается. А когда тренируешься не в одиночку, желание идти вперёд не пропадает. Мы нацелены не на спортсменов с опытом, а на любителей. Будем вместе заниматься, поддерживать друг друга. У кого мало опыта, тому поможем с индивидуальной программой подготовки», — рассказал Александр.

Перед энтузиастами есть яркий пример коллективной работы. В 2019 году команда НК «Роснефть» по триатлону стала лучшей корпоративной командой (согласно рейтингу, который ежегодно проводят организаторы серии международных соревнований IRONSTAR). Сейчас Rosneft Triathlon Team объединяет свыше 250 сотрудников из 20 с лишним предприятий.

Стрежевской беговой клуб такую высокую планку перед собой не ставит, ведь сборная «Роснефти» — это всё-таки «беговая элита». Но к большим соревнованиям стрежевчане готовиться тоже будет. Сотрудник ООО «Энергонефть Томск» (дочернее предприятие «Томскнефти») Максим Захаров в клуб пришёл, к примеру, для того, чтобы вместе с товарищами подготовиться к марафону.

«Полумарафон, 21 километр, я пробежал в 2017 году. Теперь на очереди 42 километра», — поделился он планами.

Успехи заместителя начальника цеха добычи нефти и газа № 2 Алексея Иванова не такие громкие, но главное то, что начало положено. Алексей начал заниматься бегом только полгода назад. А осенью принял участие в беговой акции, организованной в рамках корпоративной программы «Живите дольше!», которая направлена на популяризацию здорового образа жизни и массовое приобщение работников «Роснефти» к активным занятиям спортом. Участники акции, а они были по всей стране, пробежали десятикилометровую дистанцию. И хотя А.Иванову она далась нелегко — в беге он всё-таки новичок, соревнования принесли ему исключительно положительные эмоции и придали новый импульс тренироваться и побеждать.

Бег, считают участники клуба, — самый доступный вид спорта, практически не требующий финансовых затрат. Все, что нужно, — желание быть здоровым. Время покажет, насколько инициатива энтузиастов приживется в коллективе нефтяников.

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