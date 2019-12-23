В Колпашевской районной больнице появится отделение гемодиализа

23 декабря 2019 / Томский Обзор

В Колпашевской районной больнице откроется отделение гемодиализа, которое рассчитано на 32 человека. Получить заместительную почечную процедуру первые пациенты смогут уже 26 декабря. Ранее на гемодиализ жителям района приходилось ездить в Томск, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Появление отделения гемодиализа позволит повысить качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью. Одна процедура гемодиализа занимает четыре с половиной часа, таких процедур в месяц необходимо проходить 13», — подчеркнула главный врач районной больницы Наталья Дьякина.

В отделении уже установлено современное оборудование, специалисты прошли необходимое обучение. Лицензию на оказание медицинской помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, на базе больницы получила компания «Нефролайн – Томск».

Тэги/темы: