Два томских театра закупили новые автобусы и оборудование

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

В Год театра томский ТЮЗ и театр куклы и актера «Скоморох» приобрели комфортабельные автобусы, а также дооснастили театральные цеха и зрительные залы за счет субсидии в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в театр куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана закуплено новое звуковое и световое оборудование. В «зеленом зале» театра установили кресла-трансформеры и антрактно-раздвижной занавес, в «красном зале» обновили «одежду» сцены и приобрели приставные стулья, в «театре на подушках» оборудовали сценический подиум.

На федеральные средства «Скоморох» также поставил спектакль «Мартынко» по сказкам Бориса Шергина, премьера которого состоялась 13 декабря, и купил гастрольный автобус Ford Transit на 17 мест.

Томский ТЮЗ приобрел пассажирский автобус SIMAZ-2258 на 26 мест, оснащённый всем необходимым для комфортных и безопасных гастрольных поездок. Помимо этого, в 2019 году театр закупил системы хранения для цехов театра, оборудование для зрительных залов и выпустил 2 спектакля большой формы: «Повесть о Ходже Насреддине» и «Легенду о Чиполлино».

Федеральный проект «Культура малой Родины», реализуемый с 2017 года, направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

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