В ближайшее время полностью избавиться от контрафактного алкоголя в России не получится — томские эксперты

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

По словам председателя комитета по лицензированию Томской области Александра Деева, ликвидировать нелегальный алкоголь на российском рынке в полном объеме в ближайшие годы не получится, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь».

К такому выводу пришли специалисты центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково». Среди причин такого заключения: высокая маржинальность нелегального алкоголя, спрос на дешевый продукт.

«В этом центре специалисты уверены, и я поддерживаю, эта ситуация на всю оставшуюся жизнь. Без вмешательства власти, населения, правоохранителей, общественников этот вопрос не решить. Мы в Томской области не можем найти общественную организацию, которая могла бы подключиться к выявлению контрафакта», — отметил Деев.

Он добавил, что при совместной работе долю потребления нелегального алкоголя в стране получится сократить с 30-40% до 10%.

В прошлом году от продажи алкоголя бюджет Томской области пополнился на 3,8 млрд рублей. Еще около трети от этой суммы казна не дополучила из-за продажи контрафакта. В 2020 году регион планирует получить от продажи легального алкоголя 5 млрд рублей.

В настоящее время Томская область занимает пятое место по смертности от употребления алкоголя, в 2018 регион занимал лидирующую позицию.

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