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Томские власти предлагают показывать пьяных водителей по телевизору

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Заместитель губернатора Томской области Игорь Шатрурный предложил ГИБДД «ловить» нетрезвых водителей вместе с телекамерами и показывать их по телевизору, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Чиновник считает, что такая мера окажет дополнительное воздействие на уже «протрезвевших» автомобилистов.

«У нас в регионе ГИБДД проводит акцию „Нетрезвый водитель“, я предлагаю делать это вместе с телекамерами, чтобы потом показывать этих „героев“ и их состояние в сюжетах по телевидению. И когда они протрезвеют, чтобы увидели, как все это выглядят, и понимали, к чему такое серьезное нарушение может привести», — сказал Шатурный на открытом форуме томской прокуратуры по вопросам безопасности дорожного движения.

Ранее в областной Госавтоинспекции сообщали, что за 11 месяцев текущего года на дорогах региона произошло около 13 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них 88 человек погибли (рост 20% по сравнению с 2018 годом).

Из общего числа ДТП 90 произошло с пьяными водителями, в этих авариях погибли 26 человек.

В то же время в прокуратуре Томской области отмечают рост числа возбужденных уголовных дел в отношении нетрезвых водителей почти в два раза.

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