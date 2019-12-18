«Газпромнефть-Восток» повышает качество связи на удаленных месторождениях

18 декабря 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» ввел в эксплуатацию базовую станцию для обеспечения четвертого поколения мобильной связи на Западно-Лугинецком месторождении. Запуск оборудования позволил повысить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных до 100 Мбит\с.

Западно-Лугинецкое стало вторым из 12 месторождений «Газпромнефть-Востока», где установлено новое высокоскоростное оборудование технологии LTE Advanced.

Раньше здесь располагалась мачта высотой 45 метров и базовая станция 3G, способная обеспечить сотовую связь на расстоянии до 3 километров. В период летней навигации по рекам было завезено оборудование для строительства базовой станции сети 4G. С запуском новой башни высотой 70 метров и установкой базовой станции стандарта 2G было улучшено качество голосовой связи, а радиус действия мобильной связи расширен до 10 километров.

Запуск нового оборудования также позволил запустить широкополосный канал передачи данных между Шингинским и Западно-Лугинецким месторождениями. Он используется для таких корпоративных сервисов, как электронная почта, электронный документооборот, а также для отправки данных телеметрии – производственные показатели по характеристике оборудования, данные по добыче, расходе электроэнергии и прочее.

В ближайшей перспективе будет запущен канал до Томска. Данное направление позволит организовать 100% резервирование (дублирование) канала на Шингинском месторождении и Лугинецкой группе. Это значит, что в случае аварии и выхода из строя одной линии, тут же автоматически подключается вторая.

– Мобильная связь для месторождений «Газпромнефть-Востока» – это важный дополнительный вид коммуникационной системы, позволяющий вести бизнес на современном уровне. Развитие сети на месторождениях – это всегда амбициозная, интересная и мотивирующая задача. С переходом с сетей третьего поколения на инновационную инфраструктуру сети LTE на Западно-Лугинецком месторождении, у нас появляется возможность для выполнения поставленных задач с высоким требованием к интернету, потому что функциональность 4G на порядок выше его предшественника. Создать мобильные и функциональные рабочие места для эффективной организации рабочего процесса на отдаленных и автономных месторождениях – один из приоритетов нашей компании, – отметил Дмитрий Ярчинский, главный инженер «Газпромнефть-Восток».

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