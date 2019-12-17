Томичей приглашают на «День короткометражного кино»

17 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В выходные, 21 и 22 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка Кипения — Томск» (пр.Ленина, 26) пройдет «День короткометражного кино» (ДКК). В рамках акции пройдут некоммерческие показы и премьеры отечественных короткометражек, в том числе томских, документальных и анимационных фильмов, мастер-классы и дискуссии с кинематографистами региона, сообщают организаторы.

Международный день короткометражного кино празднуется 21 декабря, начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В 2014 году акция впервые состоялась в России. Акция проводится с целью продвижения лучших отечественных короткометражных фильмов, снятых за уходящий год. Дни короткометражного кино пройдут с 15 по 25 декабря в 85 регионах России. В Томске мероприятие пройдет в пятый раз.

На мероприятие будут такие программы короткометражных фильмов, как «Звезды в коротком метре», «Анимационное кино» и «Фестивальные хиты». Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

Показы будут проходить с 14.00 до 19.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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