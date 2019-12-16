Томичей приглашают принять участие в конкурсе им.Л.С.Выготского

16 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Продолжается прием заявок на конкурс им. Л. С. Выготского направленный на поиск и поддержку творческих специалистов дошкольного образования, разрабатывающих, применяющих и распространяющих современные педагогические практики. В этом году он проходит в четвертый раз.

К участию в конкурсе приглашаются педагоги дошкольного образования и студенты педагогических специальностей.

5 причин принять участие во Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского:

1. Признание и престиж

​Престиж​ педагога заключается в социальной значимости профессии. Участие во Всероссийском конкурсе показывает, насколько важна для педагога его работа, повышает профессиональный престиж, формирует имидж. Каждый педагог мечтает стать успешным в своей профессии, получить признание и уважение коллег и родителей, подтверждённое сертификатом, дипломом участника и профессиональным сообществом.

2. Возможность профессионального роста

Участие во Всероссийском конкурсе – это важный шаг ​ в профессиональном развитии. Для победителей конкурса​ предусмотрены приятные бонусы - ​ дополнительные возможности:​ участие в Летней школе, в Лидерской школе, в хакатоне «ПРОдетей», в образовательном туре или конференции, участие в обучающем базовом семинаре «Независимая оценка качества дошкольного образования» «Детский сад для детей».​ ​ Каждая из дополнительных возможностей разнообразит ваш спектр знаний, умений и навыков, покажет Вам новые горизонты развития​. Возможно, именно конкурс ​ Выготского станет вашей новой покоренной вершиной

3. Обмен опытом и идеями

В ходе конкурса не только находятся и поддерживаются яркие идеи педагогов, но также происходит их транслирование и распространение. Все работы победителей прошлых лет доступны для ознакомления на сайте в разделе «Проекты победителей». Участники Конкурса представляют свой опыт на различных площадках, в том числе и в вебинарах «Народного Университета Детства».

4. Сообщество активных педагогов ​

Победители конкурса им. Выготского прошлых лет вместе с участниками других активностей, организованных «Университетом Детства», создали уникальное живое сообщество, стать частью которого может каждый, независимо от места проживания и стажа работы. Педагоги активно делятся своими мыслями, проблемами и идеями в группах «Университета Детства» в социальных сетях и в мессенджерах.

5. Финансовая поддержка

Немаловажным стимулом является получение грантовых средств, которые победитель может использовать по своему усмотрению.

Получить подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно на сайте Конкурса

Тэги/темы: