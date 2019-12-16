Самбистки Томской области взяли 7 золотых медалей чемпионата и первенства Сибири

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

Самбистки из Томской области одержали победу на чемпионата и первенства Сибири, который проходил в Иркутске и собрал 950 спортсменов из всех регионов СФО, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Томские самбистки завоевали семь золотых медалей и заняли третье место среди женщин в неофициальном командном зачете. Воспитанницы северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Анастасия Наумова завоевала две золотые медали в весовых категориях до 70 кг среди девушек и до 68 кг среди юниорок.

Победительницей в весовой категории до 48 кг среди юниорок стала учащаяся томского центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» Анжелика Мясникова. Лучшей в весовой категории до 52 кг стала учащаяся северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Анастасия Горбунова.

В заключительный день поединки проходили в старшей возрастной группе среди мужчин и женщин. Команду Томской области представляли юниорки Анастасия Горбунова и Анжелика Мясникова и один из лидеров нашей сборной, мастер спорта России, учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Виктория Сергиевская. Девушки завоевали золотые награды в своих весовых категориях. Анастасия Горбунова впервые выполнила норматив мастера спорта России.

«Могу сказать с уверенностью, что такого результата на чемпионате Сибири у нас не было никогда. Девочки выступили выше всяких похвал. Сейчас только радостные эмоции и чувство хорошо выполненной работы», — рассказал старший тренер детско-юношеской спортивной школы «Русь» Денис Вышегородцев.

В качестве тренера соревнования посетила член женской сборной России по самбо, мастер спорта России международного класса, спортсменка ДЮСШ «Русь» Валерия Анисимова. К соревнованиям самбисток подготовили тренеры Денис Вышегородцев, Наталья Вахмистрова, Анатолий Попов и Максим Соколов.

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