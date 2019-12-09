Нарым получил статус исторического поселения регионального значения

9 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Приказ с утверждением границ территории и предмета охраны исторического поселения Нарым издан комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, историческое поселение площадью 348 тыс. кв м объединило 11 объектов культурного наследия федерального и регионального значений, в том числе архитектурный ансамбль на 25 адресов.

Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина пояснила, что в охраняемые границы вошли дома, где проживали политические ссыльные, в том числе дом Алексеевых, в котором в 1912 году находился в ссылке Иосиф Сталин. В границы поселения включено здание, построенное ссыльными поляками-участниками восстания 1863 – 1864 годов, и Нарымский острог.

«В границы поселения включены также исторические ценные градоформирующие объекты, — сказала Елена Перетягина. — В перечень охраняемых панорам и видов вошли панорамы северного берега Кетской протоки, застройки западного берега озера Полой и другие виды и перспективы сельских улиц».

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, новый статус Нарыма позволит сохранить его ценные постройки, инфраструктуру и археологические объекты.

«Это также даст Нарыму возможность участвовать в конкурсе Минстроя России «Малые города и исторические поселения», в национальных проектах «Культура» и «Жилье и городская среда», в различных федеральных программах, научных работах, грантах по сохранению объектов религиозного назначения, а в перспективе может способствовать развитию села как привлекательного туристического центра», — резюмировал вице-губернатор.



Нарым – самое старое русское поселение Томской области, основанное в 1596 году. Изначально было отнесено к историческим населенным пунктам еще в 1990 году постановлением коллегии Минкультуры РСФСР, но при изменении законодательства в перечень исторических поселений Нарым не вошел.

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