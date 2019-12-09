18+
18+

«Ростелеком» презентовал цифровые сервисы для сельского хозяйства Томской области

Ростелеком, Томские новости, Ростелеком сервис IT цифровизация АПК «Ростелеком» презентовал цифровые сервисы для сельского хозяйства Томской области

На пятом агрономическом собрании Томской области, которое проходило с 4 по 6 декабря на площадке Томского государственного университета, «Ростелеком» представил экосистему цифровых сервисов для сельского хозяйства. В течение двух дней эксперты из Франции, Москвы, Алтайского и Ставропольского краев, Калужской, Новосибирской, Кемеровской, Воронежской областей обсуждали тему «Томское земледелие: настоящее и будущее».

Платформа, которую продемонстрировал оператор, должна стать единой точкой входа в информационные процессы между сельхозпроизводителями и государством. Цель проекта — включить в единое цифровое пространство всех участников отрасли: агроснабженческие и перерабатывающие предприятия, банки и страховые компании, научные и образовательные учреждения.

«Развитие агропромышленного комплекса с помощью создаваемых цифровых сервисов упростит фермерам процедуру получения субсидий, сдачи отчетности, аккумулирует данные о деятельности в цифровом профиле. Появится возможность заказать через платформу онлайн-консультации, воспользоваться логистическими сервисами, накопленной базой знаний, получить локальный прогноз погоды, наладить новые каналы сбыта продукции. Для аграриев это единый личный кабинет, благодаря которому они могут пользоваться необходимыми услугами и развивать бизнес. Отмечу, что система, которую мы предлагаем, масштабируема, и в дальнейшем может объединить в себе участников сельскохозяйственной отрасли различных регионов», — пояснил директор Томского филиала Алексей Махорин.

«Для нас важно создать систему быстрого принятия решений в сфере сельхозпроизводства. Сейчас фермеры тратят немало времени на получение господдержки и сдачу отчетности. Благодаря переводу этих процессов в электронный вид и в одну платформу подать документы или исправить недочеты можно будет удаленно», — отметил Дмитрий Билле, начальник отдела по информационно-аналитическому обеспечению департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle