«Ростелеком» презентовал цифровые сервисы для сельского хозяйства Томской области

9 декабря 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

На пятом агрономическом собрании Томской области, которое проходило с 4 по 6 декабря на площадке Томского государственного университета, «Ростелеком» представил экосистему цифровых сервисов для сельского хозяйства. В течение двух дней эксперты из Франции, Москвы, Алтайского и Ставропольского краев, Калужской, Новосибирской, Кемеровской, Воронежской областей обсуждали тему «Томское земледелие: настоящее и будущее».

Платформа, которую продемонстрировал оператор, должна стать единой точкой входа в информационные процессы между сельхозпроизводителями и государством. Цель проекта — включить в единое цифровое пространство всех участников отрасли: агроснабженческие и перерабатывающие предприятия, банки и страховые компании, научные и образовательные учреждения.

«Развитие агропромышленного комплекса с помощью создаваемых цифровых сервисов упростит фермерам процедуру получения субсидий, сдачи отчетности, аккумулирует данные о деятельности в цифровом профиле. Появится возможность заказать через платформу онлайн-консультации, воспользоваться логистическими сервисами, накопленной базой знаний, получить локальный прогноз погоды, наладить новые каналы сбыта продукции. Для аграриев это единый личный кабинет, благодаря которому они могут пользоваться необходимыми услугами и развивать бизнес. Отмечу, что система, которую мы предлагаем, масштабируема, и в дальнейшем может объединить в себе участников сельскохозяйственной отрасли различных регионов», — пояснил директор Томского филиала Алексей Махорин.

«Для нас важно создать систему быстрого принятия решений в сфере сельхозпроизводства. Сейчас фермеры тратят немало времени на получение господдержки и сдачу отчетности. Благодаря переводу этих процессов в электронный вид и в одну платформу подать документы или исправить недочеты можно будет удаленно», — отметил Дмитрий Билле, начальник отдела по информационно-аналитическому обеспечению департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.

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