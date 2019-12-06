Парк «скорой помощи» Томской области пополнили 39 новых машин

6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 6 декабря, губернатор Сергей Жвачкин вручил главным врачам медицинских учреждений городов и районов Томской области ключи от 39 новых санитарных автомобилей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Скорые» поступили в регион в соответствие с распоряжением правительства России и уже сегодня отправятся в 14 районных больниц, а также на станцию скорой медицинской помощи города Томска, в областной перинатальный центр имени Ирины Евтушенко и в отделение санитарной авиации Томской областной клинической больницы в городе Колпашево.

Передавая медикам новые машины в Губернаторском квартале Томска главы региона напомнил медикам, что в этом году в стране началась реализация президентских национальных проектов.

«Один из главных президентских национальных проектов – это «Здравоохранение», потому что нет ничего важнее в жизни, чем здоровье. По национальному проекту мы начали строить сверхсовременный хирургический корпус областного онкологического диспансера. Закупили в больницы по всей области новое медицинское оборудование», – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Он напомнил, что развитию здравоохранения способствуют и региональные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Бюджетный дом», которые помогают медикам закрепиться в районах области. В помощь сельским докторам – «Плавучая поликлиника» и «Маршрут здоровья».

«Но не все в медицине решают люди и техника, – добавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Очень многое значит время – время доставки пациента в стационар и начала лечения. А значит, машины «скорой помощи» должны быть надежными, удобными и оснащенными».

В новом автопарке 32 машины марки «УАЗ» и «ГАЗ» класса «В». Этот класс означает, что кареты скорой помощи оснащены 52 единицами оборудования и медицинских изделий, в том числе аппаратом ЭКГ, дефибриллятор автоматическим, электроотсасывателем хирургическим, пульсоксиметром и другими приборами. 7 машин марки «ГАЗель Некст» класса «С», который отличают 60 единиц более высокопрофесиионального оборудования по сравнению с классом «В». Все новые «скорые» выполнены в так называемой «северной» комплектации. Они заменят автомобили, которые выработали свой ресурс.

Глава региона осмотрел новые автомобили, пообщался с главными врачами районных больниц и водителями «скорых».

«В бюджете следующего года мы заложили на новые автомобили «скорой помощи» 20 миллионов рублей. Делаем все, чтобы вам и пациентам было комфортно», – сказал губернатор Сергей Жвачкин медикам.

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