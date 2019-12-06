В томском Ботсаду впервые за 10 лет зацвели «Очарование», «Душенька», «Рыжик» и «Лео»

6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета началось цветение гибридов, созданных на основе сортов орхидеи цибидиум, представителей которой Конфуций называл «королями ароматов», сообщает пресс-служба вуза.

Ученые Ботанического сада уже четверть века занимаются селекцией тропических и субтропических орхидей. Обычно созданные ими сорта распускают бутоны на 5-6 год. Но цветения гибридов «Очарование», «Душенька», «Рыжик» и «Лео» биотехнологи ждали целых 10 лет.

«Нами было проведено искусственное перекрестное и „соседственное“ опыление между тремя материнскими растениями цимбидиума, цветки которых имели разную окраску и различались размерами, — рассказывает инженер-исследователь лаборатории физиологии и биотехнологии растений СибБС ТГУ Любовь Хоцкова. — Примечательно, что в создании новых гибридов участвовали гибридные растения с обширными родословными, так что „новоявленные“ гибриды цимбидиумов сегодня имеют необычайную окраску цветков, отличающуюся от родительских форм. Таких еще не было в нашей коллекции тропических и субтропических орхидей».

Первые цимбидиумы в коллекции тропических и субтропических растений СибБС ТГУ появились в 1993 году. В виде растений-регенерантов на культуре ткани они были доставлены из Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Поскольку в то время не было никакой информации о том, как и в каких условиях выращивать эти растения, сотрудники лаборатории семеноведения и биотехнологии СибБС проводили многолетние исследования по подбору состава питательных сред для культуры ткани, компонентов почвенных субстратов, концентрации удобрений, а также условий освещенности, влажности воздуха и температуры в теплице.

Путем проб и ошибок были получены устойчивые положительные результаты по выращиванию субтропических орхидей в условиях сибирского региона, а первое цветение регенерантов произошло через шесть лет.

Представители семейства Орхидных тропических и субтропических широт относятся к редким и исчезающим видам мировой флоры, поэтому селекция, которая успешно ведется в СибБС ТГУ, позволяет не только получать новые уникальные экземпляры орхидей, но и способствует сохранению биоразнообразия растений.

«Вырастить орхидею из семени и дождаться ее цветения — очень кропотливое занятие, — отмечает садовник СибБС ТГУ Евгений Фёдоров, — поэтому и относимся мы к ним, как к детям — холим, лелеем, защищаем от болезней и вредителей. Нужно отметить, что цимбидиумы — это культура, любящая прохладу, для закладки цветоносов им необходим летом перепад дневных и ночных температур. Зато первое, долгожданное цветение собственноручно выращенных орхидей — это настоящий праздник! И праздник этот происходит зимой, ведь цветут цимбидиумы в зимнее время — с ноября по февраль».

Чтобы полюбоваться «сибирскими первенцами» заморских орхидей цимбидиумов, приходите на экскурсии в СибБС ТГУ.

Фото СибБС ТГУ.

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