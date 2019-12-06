Воспитанники кадетского корпуса в Томской области попали в больницу с острым гастроэнтеритом
6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина
Пятеро учеников кадетского корпуса в городе Колпашево Томской области в четверг госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит неуточненной этиологии», еще пятеро получают помощь амбулаторно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Колпашевского района.
«Взрослых среди заболевших нет, только дети. Старшему из десяти заболевших 18 лет, младший — 2005 года рождения», — уточнил собеседник агентства.
В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что в кадетском корпусе проводятся профилактические мероприятия.
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