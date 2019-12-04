Команда Томского Обзора номинирована на «Акулы пера-2019»

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2019 // Фото: Владимир Дударев

Редакция интернет-издания Томский Обзор попала в число претендентов на победу в XVI региональном конкурсе «Акулы пера-2019» в номинации «Команда года», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс было подано 107 коллективных и 68 индивидуальных заявок. Жюри, состоящее из членов Правления Томского областного отделения Союза журналистов России, рассмотрело 402 работы. В номинации «Команда года» также представлены газета «Диссонанс» (Асиновский район) и Первомайская студия телевидения.

Также за победу в конкурсе поборются:

Районное СМИ года

Асиновская телекомпания;

«Районные вести», газета, Кривошеинский район;

«Северянка», газета, Александровский район.

Публицист года

Эрика Журавецкая, газета «Диссонанс», Асино;

Араик Кочарян, журнал «Мой народ»;

Дмитрий Шиптенко, журнал «Бизнес-журнал. Томск».

Корпоративное СМИ года

Агентство спортивных новостей SportUS.Pro;

«Академический проспект», газета ТНЦ СО РАН;

«Действие», газета Федерации профсоюзных организаций Томской области.

Репортер года

Роза Айрапетян, ГТРК «Томск»;

Илья Лавренков, губернский телеканал «Томское время»;

Анна Янкова, губернский телеканал «Томское время».

Новое имя года

Пётр Галин, губернский телеканал «Томское время»;

Александр Мазуров, интернет-издание «Томский обзор»;

Елена Медведева, студентка факультета журналистики НИ ТГУ, сайты Biletix.blog, РИНХбург.

Радиожурналист года

Андрей Ефремов, ГТРК «Томск»;

Александр Ракин, Радио «Благовест»;

Руслан Рафиков, «Радио Северска».

Пресс-служба года

Пресс-служба АО «Сибирский химический комбинат»;

Пресс-служба АО «Транснефть — Центральная Сибирь»;

Пресс-служба УФСИН России по Томской области.

Интервьюер года

Людмила Макарова, «Сельская правда», Зырянский район;

Андрей Остров, газета «Томские новости»;

Наталья Суховейко, Томское бюро «Интерфакс-Сибирь».

Проект года

Корпоративные коммуникации «Томскнефтехим» СИБУР;

Пресс-служба Думы Томска;

Елена Штополь, газета «Томские новости».

Дизайнер года

Татьяна Лемещенко, газета «Газета Колпашевская»;

Александр Тувье, ГТРК «Томск»;

Антон Яковенко, губернский телеканал «Томское время».

Оператор года

Юрий Гришин, Северская телекомпания СТ-7;

Евгений Лысенок, ГТРК «Томск»;

Дмитрий Скоробогатов, губернский телеканал «Томское время».

Фотокорреспондент года

Екатерина Бардакова, государственный интернет-канал «Россия. Томск» (ГТРК «Томск»);

Александр Кузнецов, сайт АО «Сибирский химический комбинат»;

Александр Яковлев, газета «Диалог», ЗАТО Северск.

Сетевой журналист года

Анатолий Буров, НИА Томск;

Елена Чечнева, интернет-портал Tomsk.ru;

Константин Фролов, журнал «Ваши личные финансы».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства «Акулы пера-2019» состоится 12 декабря в 18.00 в Царском зале Дворца торжеств по адресу: Томск, ул. Енисейская, 36. В церемонии примут участие представители Союза журналистов России, власти, бизнеса и медиасообщества.

Партнерами конкурса «Акулы пера-2019» выступили Законодательная Дума Томской области, Дума Томска, АО «Транснефть — Центральная Сибирь», СИБУР, ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева», компания «МегаФон», ООО «Горэлектросети», ООО «ТДСК», Томское отделение №8616 Сибирского банка ПАО Сбербанк, ГК «Томлесдрев», Интер РАО Томская генерация, Томскэнергосбыт, АО «Сибирская аграрная группа», УФСИН России по Томской области, ООО «Торговый дом «Омега», АО «Сибирь».

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