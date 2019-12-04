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Команда Томского Обзора номинирована на «Акулы пера-2019»

Конкурсы и акции, Новости «Томского Обзора», Томские новости, редакция акулы пера Команда Томского Обзора номинирована на «Акулы пера-2019»

Редакция интернет-издания Томский Обзор попала в число претендентов на победу в XVI региональном конкурсе «Акулы пера-2019» в номинации «Команда года», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс было подано 107 коллективных и 68 индивидуальных заявок. Жюри, состоящее из членов Правления Томского областного отделения Союза журналистов России, рассмотрело 402 работы. В номинации «Команда года» также представлены газета «Диссонанс» (Асиновский район) и Первомайская студия телевидения.

Также за победу в конкурсе поборются:

Районное СМИ года

Публицист года

Корпоративное СМИ года

Репортер года

Новое имя года

Радиожурналист года

Пресс-служба года

Интервьюер года

Проект года

Дизайнер года

Оператор года

Фотокорреспондент года

Сетевой журналист года

Торжественная церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства «Акулы пера-2019» состоится 12 декабря в 18.00 в Царском зале Дворца торжеств по адресу: Томск, ул. Енисейская, 36. В церемонии примут участие представители Союза журналистов России, власти, бизнеса и медиасообщества.

Партнерами конкурса «Акулы пера-2019» выступили Законодательная Дума Томской области, Дума Томска, АО «Транснефть — Центральная Сибирь», СИБУР, ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева», компания «МегаФон», ООО «Горэлектросети», ООО «ТДСК», Томское отделение №8616 Сибирского банка ПАО Сбербанк, ГК «Томлесдрев», Интер РАО Томская генерация, Томскэнергосбыт, АО «Сибирская аграрная группа», УФСИН России по Томской области, ООО «Торговый дом «Омега», АО «Сибирь».

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