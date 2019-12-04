Команда Томского Обзора номинирована на «Акулы пера-2019»
Редакция интернет-издания Томский Обзор попала в число претендентов на победу в XVI региональном конкурсе «Акулы пера-2019» в номинации «Команда года», сообщает пресс-служба обладминистрации.
На конкурс было подано 107 коллективных и 68 индивидуальных заявок. Жюри, состоящее из членов Правления Томского областного отделения Союза журналистов России, рассмотрело 402 работы. В номинации «Команда года» также представлены газета «Диссонанс» (Асиновский район) и Первомайская студия телевидения.
Также за победу в конкурсе поборются:
Районное СМИ года
- Асиновская телекомпания;
- «Районные вести», газета, Кривошеинский район;
- «Северянка», газета, Александровский район.
Публицист года
- Эрика Журавецкая, газета «Диссонанс», Асино;
- Араик Кочарян, журнал «Мой народ»;
- Дмитрий Шиптенко, журнал «Бизнес-журнал. Томск».
Корпоративное СМИ года
- Агентство спортивных новостей SportUS.Pro;
- «Академический проспект», газета ТНЦ СО РАН;
- «Действие», газета Федерации профсоюзных организаций Томской области.
Репортер года
- Роза Айрапетян, ГТРК «Томск»;
- Илья Лавренков, губернский телеканал «Томское время»;
- Анна Янкова, губернский телеканал «Томское время».
Новое имя года
- Пётр Галин, губернский телеканал «Томское время»;
- Александр Мазуров, интернет-издание «Томский обзор»;
- Елена Медведева, студентка факультета журналистики НИ ТГУ, сайты Biletix.blog, РИНХбург.
Радиожурналист года
- Андрей Ефремов, ГТРК «Томск»;
- Александр Ракин, Радио «Благовест»;
- Руслан Рафиков, «Радио Северска».
Пресс-служба года
- Пресс-служба АО «Сибирский химический комбинат»;
- Пресс-служба АО «Транснефть — Центральная Сибирь»;
- Пресс-служба УФСИН России по Томской области.
Интервьюер года
- Людмила Макарова, «Сельская правда», Зырянский район;
- Андрей Остров, газета «Томские новости»;
- Наталья Суховейко, Томское бюро «Интерфакс-Сибирь».
Проект года
- Корпоративные коммуникации «Томскнефтехим» СИБУР;
- Пресс-служба Думы Томска;
- Елена Штополь, газета «Томские новости».
Дизайнер года
- Татьяна Лемещенко, газета «Газета Колпашевская»;
- Александр Тувье, ГТРК «Томск»;
- Антон Яковенко, губернский телеканал «Томское время».
Оператор года
- Юрий Гришин, Северская телекомпания СТ-7;
- Евгений Лысенок, ГТРК «Томск»;
- Дмитрий Скоробогатов, губернский телеканал «Томское время».
Фотокорреспондент года
- Екатерина Бардакова, государственный интернет-канал «Россия. Томск» (ГТРК «Томск»);
- Александр Кузнецов, сайт АО «Сибирский химический комбинат»;
- Александр Яковлев, газета «Диалог», ЗАТО Северск.
Сетевой журналист года
- Анатолий Буров, НИА Томск;
- Елена Чечнева, интернет-портал Tomsk.ru;
- Константин Фролов, журнал «Ваши личные финансы».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства «Акулы пера-2019» состоится 12 декабря в 18.00 в Царском зале Дворца торжеств по адресу: Томск, ул. Енисейская, 36. В церемонии примут участие представители Союза журналистов России, власти, бизнеса и медиасообщества.
Партнерами конкурса «Акулы пера-2019» выступили Законодательная Дума Томской области, Дума Томска, АО «Транснефть — Центральная Сибирь», СИБУР, ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева», компания «МегаФон», ООО «Горэлектросети», ООО «ТДСК», Томское отделение №8616 Сибирского банка ПАО Сбербанк, ГК «Томлесдрев», Интер РАО Томская генерация, Томскэнергосбыт, АО «Сибирская аграрная группа», УФСИН России по Томской области, ООО «Торговый дом «Омега», АО «Сибирь».