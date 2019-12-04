В ТГАСУ откроется новая кафедра

4 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В Томском государственном архитектурно-строительном университете будет создана базовая кафедра АО «ТомскНИПИнефть» по направлению «Проектирование объектов промышленного строительства для нефтегазовой отрасли».

Как сообщает пресс-служба вуза, новая кафедра откроется на базе дорожно-строительного факультета. Цель ее создания – обучение специалистов для предприятий акционерного общества. Программа подготовки магистров по направлению «Проектирование, строительство и техническое обслуживание зданий и сооружений нефтегазовой отрасли» кафедры оснований, фундаментов и испытания сооружений дорожно-строительного факультета ТГАСУ принята в качестве базовой.

Вступительные испытания на магистерскую программу (тестирование и собеседование) пройдут в июне-июле 2020 года.

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