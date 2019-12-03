Завтра в Томске состоится прощание с известным журналистом Александром Красноперовым

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2019 // Фото: facebook.com

Вчера, 2 декабря, в Томске на 53-м году жизни скончался известный журналист Александр Красноперов. Прощание с ним состоится завтра, 4 декабря, в 12.00 в ритуальном зале на ул. Алексея Беленца, 14, сообщает агентство новостей «ТВ2».

Помочь семье для организации похорон можно на карту Сбербанка по номеру: 2202 2019 3460 1143 (Наталия Ивановна Красноперова).

Александр Красноперов родился в 1966 году в селе Подгорном Чаинского района Томской области в семье ссыльных. В 1988 году закончил филологический факультет ТГУ и планировал заняться преподавательской и научной деятельностью. Но помешал непреодолимый интерес к начинающимся общественно-политическим переменам. Так Александр попал в журналистику. Около 30 лет он проработал в различных томских изданиях. Занимал посты заместителя главного редактора «Томских новостей» и главного редактора газеты «Томский вестник». Работал штатным корреспондентом в телекомпании ТВ2.

Редакция «Томского Обзора» приносит соболезнования семье и близким Александра.

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