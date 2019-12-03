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Томичей приглашают на новогоднюю Zooбарахолку

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В конце декабря, 21 и 22 числа, в ТЦ «Город» пройдет гаражная распродажа в пользу животных, сообщается в группе мероприятия ВКонтакте.

На барахолке будут представлены украшения, сувениры, книги, игрушки и многое другое. Вырученные средства пойдут в помощь подопечным томских зоозащитных организаций и частных кураторов. Каждая вещь будет иметь своего ДОБРОполучателя — конкретное животное.

ZOOбарахолка будет работать по правилам проекта «Ярмарка добра», который уже несколько лет помогает животным Томской области, которые пока не нашли хозяина.

А еще посетителей мероприятия ждет музыкальное сопровождение, подарки, розыгрыши, мастер-классы, фотозона и много разных сюрпризов.

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