На CreativeMornings Tomsk расскажут, как трудности формируют творца и как не бояться совершать ошибки

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2019 // Фото: Vk.com/creativemorningstsk

В пятницу, 29 ноября, в 8:30 в Сибирском филиале ГМВЦ «РОСИЗО» (улица Нахановича, 3а) состоится ноябрьская встреча CrеativeMornings Tomsk. Тема этого месяца — Lost (потерянный). На этот раз гостем лекции станет актер и режиссер Дмитрий Гомзяков, которого многие зрители знают как по работе в Томском ТЮЗе, так и по театральному проекту #ОткрытО.

В день премьеры нового спектакля проекта #ОткрытО «Битва за Мосул» про далекий город в Ираке, Дмитрий расскажет об этой работе и о своем творчестве. Как трудности и потери формируют творца, откуда берутся опыт и уверенность в своих силах, как продолжать развиваться и не бояться совершать ошибки? Об этом пойдет речь на ноябрьской встрече CrеativeMornings Tomsk.

Лекция традиционно начнется с приветственного кофе. После выступления Дмитрия можно будет задать вопросы спикеру, обменяться мнениями и свободно пообщаться.

Сбор гостей — в 8:30. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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