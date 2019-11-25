ТУСУР в декабре откроет первую базовую кафедру за пределами Томской области

25 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) планирует открыть первую за пределами Томской области базовую кафедру в образовательном учреждении — в гимназии N6 Междуреченска (Кемеровская область), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Университет откроет кафедру цифровых технологий, что предполагает проведение профориентационных мероприятий, довузовскую подготовку школьников, реализацию программ повышения качества образования и расширения научной составляющей образовательной деятельности школы. К работе будет привлечена металлургическая и горнодобывающая компания Evraz.

Ранее ТУСУР создал несколько таких подразделений в томских образовательных учреждениях: в 2016 году базовая кафедра инженерной подготовки ТУСУРа была открыта в Томском физико-техническом лицее (ТФТЛ), в 2018 году ТУСУР открыл кафедру инженерной подготовки и информационных технологий в томской школе «Перспектива», напоминает пресс-служба.

«Мы ведем активную работу в этом направлении, понимая, что уже в раннем возрасте школьников нужно знакомить и погружать в современные технологии, повышать интерес к инженерному образованию, профессиям будущего. Наш опыт подтверждает, что внедрение таких базовых кафедр оказывает положительное влияние, поэтому мы планируем расширять сеть наших кафедр как в Томске, так и за его пределами», — приведены в сообщении слова ректора ТУСУРа Виктора Рулевского.

Гимназия и университет будут проводить совместные семинары, интенсивы и мастер-классы, проектную работу с участием школьников в новом дистанционном формате, предполагается также участие старшеклассников гимназии в проектных сменах вуза, работа по повышению квалификации педагогов школы.

Вуз уже начал организовывать мероприятия для обучающихся гимназии: в ноябре прошел интенсив, на котором старшеклассники познакомились с основами веб-дизайна, набором решений по разработке компьютерных игр и узнали о разных языках программирования.

Базовые кафедры позволяют университету заниматься непрерывной подготовкой специалистов, начиная со школы.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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