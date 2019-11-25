Томичей приглашают на нейрокино и нейроперформанс

25 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На этой неделе, 27 и 28 ноября, в Томском госуниверситете представят новые форматы современного искусства, основанного на передовых достижениях науки и технологий. Томичей ждут кинопоказ и перформанс в жанре нейро-арт медиа-художника Юрия Дидевича (Computer Music and Research Group, Санкт-Петербург), сообщают организаторы.

В среду, 27 ноября, в ЦК ТГУ (пр.Ленина, 36) состоится интерактивный нейро-перформанс по мотивам фильма Якова Протазанова «Аэлита» (1924), созданного по одноименному роману Алексея Толстого.

«Новые технологии фиксации и распознавания эмоций зрителей, позволяют в реальном времени пересоздать оригинальный фильм в соответствии со зрительским восприятием. В реальном времени будет произведена полная машинная деконструкции фильма. Интерактивная система изменит сюжет оригинального фильма и создаст новое звуковое сопровождение. В оригинальном сюжете Земляне попадают на Марс и обнаруживают там другую цивилизацию. Дочь главы Высшего совета Аэлита влюбляется в земного инженера Мстислава Лося. Оригинальная картина испытывает сильное влияние немецкого экспрессионизма, выражающееся в том, что в центр повествования положен внутренний мир инженера Лося, его переживания и деформирующееся восприятие мира. Зрителю демонстрируют проявления мании, реализацию фантазмов и страхов профессора, мучительно страдающего от ревности», — сообщают организаторы.

Сеанс пройдет в 18.30.

В четверг, 28 ноября в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36, каб.318) пройдет нейро-перформанс по итогам мастер-класса «Нейротехнологии в театре и кино».

«Кино — это многомерное искусство, способное по-разному влиять на нашу нейрофизиологическую структуру. Нейрокино — это то, как просмотр фильма или отдельных его сцен влияет на его восприятие нашим мозгом, а также эмоциональный ответ, который при этом возникает при просмотре фильмов», — сообщают организаторы.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

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