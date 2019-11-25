Томские вузы продолжают расширять географию иностранных студентов - губернатор

25 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Количество стран, студенты из которых приезжают учиться в томские вузы, вновь выросло, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

«Три года подряд Томск входит в сотню лучших городов мира для студентов в рейтинге агентства QS. Но оценку „отлично“ и городу, и университетам ставят не только эксперты, но и сами студенты. В этом году в томских университетах учится молодежь уже из 91 страны мира. Я напомню, что в прошлом году к нам приехали за знаниями студенты из 79 государств», — сказал Жвачкин на совещании.

Он напомнил, что в Томске на левом берегу реки Томь планируется построить крупнейший в России межуниверситетский многофункциональный студенческий кампус на 20 тыс. мест.

«В нем будут учебные и лабораторные аудитории, библиотеки и коворкинги, спортивные и социальные объекты. На участие в этом проекте уже претендуют ведущие международные архитектурные компании», — отметил глава региона.

Как сообщалось, в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Жвачкин, глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса на 20 тыс. мест в рамках нацпроекта «Образование». Наряду с общежитиями, в кампусе разместятся спортивные объекты и общественные пространства.

Строительство кампуса, который разместится на левом берегу реки Томь, потребует порядка 20 млрд руб.

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