В выходные в Томске ограничат движение по ул.Красноармейской

21 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Завтра утром, 22 ноября, в Томске ограничат движение транспорта по ул.Красноармейской в районе здания №148, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать до 24.00 воскресенье, 24 ноября. В это время для движения транспорта будет доступна одна полоса в обоих направлениях. Ограничение связано с проведением работа по прокладке канализационной линии на данном участке.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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