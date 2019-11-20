«Виртуальная АТС» «Ростелекома» стала доступна бизнесу Северска и Стрежевого

20 ноября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» расширил географию предоставления услуги «Виртуальная АТС» в Томской области. Компании Северска и Стрежевого теперь могут настраивать коммуникации в офисах без затрат на дополнительное оборудование. Ранее такой сервис был только у корпоративных клиентов Томска.

«Виртуальная АТС» — современная телефония с возможностью подключения многоканальных городских номеров и номеров 8-800 с короткой внутренней нумерацией. При помощи сервиса можно самостоятельно составлять сценарии распределения вызовов, настроить голосовое меню (IVR или автосекретарь), переадресацию и голосовую почту.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, не нужно прокладывать телефонные линии в офис компании и приобретать офисную АТС. Достаточно иметь надежное подключение к интернету. Для удобства работы сервис интегрируется с системами CRM (Customer Relationship Management). Настройки и управление услугой осуществляются с помощью несложного web-интерфейса. «Виртуальная АТС» не имеет географической привязки и может использоваться из любой точки мира, где есть интернет. Услуга подходит для компаний из разных отраслей: торговля, транспорт, малый и средний бизнес, сфера услуг.

«Последнее время мы начали получать много заявок от корпоративных клиентов Стрежевого и Северска на подключение “Виртуальной АТС”. “Ростелеком” готов помогать им настраивать процессы, которые позволяют упростить ведение бизнеса. Отмечу, что прирост новых абонентов томского филиала по этой услуге за 2019 год составил 31% по отношению к предыдущему году, — прокомментировал директор Томского филиала Алексей Махорин. — Для того, чтобы сервис работал в этих городах, мы модернизировали существующее оборудование на телефонных станциях».

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисе продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелеком», на сайте, а также по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000.

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