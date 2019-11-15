В «Южных Воротах» Томска достроили новую школу

15 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Новая школа на 1 100 мест введена в эксплуатацию в жилом районе «Южные Ворота» в поселке Зональная станция Томского района, сообщает пресс-служба обладминситрации.

На площади здания в 22 тысячи квадратных метров помимо учебных кабинетов, размещены столовая и актовый зал на 400 мест, два спортивных зала, тренажерный зал, зал хореографии и медицинский блок. Объекту присвоен класс энергоэффективности «А».

Благоустроенная территория оснащена спортивными и игровыми площадками для школьников всех возрастов, в том числе хоккейным полем, которое в летний период может использоваться для игры в баскетбол. Беговые дорожки и игровые площадки покрыты специализированным резиновым покрытием.

За последние три года это уже пятая новая большая школа в Томской области. Так, в 2017 году открылась школа в микрорайоне «Солнечная Долина», в 2018-м – школа «Перспектива» на улице Никитина и школа в микрорайоне «Радонежский», а в сентябре 2019-го – школа «Эврика-развитие» на улице Федоровского.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, новая школа примет учеников в 2020 году.

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