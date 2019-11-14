ТУСУР планирует в сентябре открыть программу двойных дипломов с французским университетом Савойя-Монблан

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2019 // Фото: Tusur.ru

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) презентовал в Париже образовательные программы для иностранных абитуриентов и провел ряд встреч с представителями университетов Франции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«C университетом Савойя-Монблан прорабатывается программа двойных дипломов по мехатронике и робототехнике, открытие которой планируется в сентябре следующего года, также в настоящее время готовится заявка на участие в мегагранте в области микроэлектроники вместе с Национальной политехнической школой Бордо», — уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь» ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Кроме того, ТУСУР прорабатывает создание новых направлений программ академической мобильности с Международной школой наук в области обработки информации (EISTI).

К настоящему моменту ТУСУР уже реализует ряд программ двойных дипломов: «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» с Лиможским университетом, аналогичную — с Политехнической школой города Нанта, а также программу по микроэлектронике с Политехническим институтом города Бордо, говорится в сообщении.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

Тэги/темы: