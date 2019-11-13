Единственная паромная переправа к Колпашеву переходит на дневной режим работы

13 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ) переводит на дневной режим работы паромную переправу через реку Обь, ведущую к городу Колпашево Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу администрации Колпашевского района.

«В связи с неблагоприятной ледовой обстановкой, сложившейся на реке Обь в городе Колпашево, а также в целях обеспечения безопасности пассажиров работа паромов с 14 ноября будет производиться в светлое время суток», — говорится в сообщении.

Расстояние от Томска до Колпашева через поселок Белый Яр составляет порядка 455 км, через паромную переправу без заезда в Белый Яр — около 320 км.

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