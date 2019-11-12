В Томске пройдут лекции для детских тренеров по баскетболу

12 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: отдел корпоративных коммуникаций ООО "Томскнефтехим"

На дня, 13 и 14 ноября, в Томске на базе СК «Юпитер» пройдет образовательный модуль по обучению детских тренеров по баскетболу и преподавателей физической культуры. Программу двухдневного обучения разработали совместно с Российской федерацией баскетбола в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

В числе участников — тренеры из Молчановского, Верхнекетского, Кривошеинского и Каргасокского районов. Каждый из них получит свидетельство об аттестации.

Ключевая цель всего проекта — повысить профессиональный уровень тренеров и учителей физкультуры. Поскольку интерес к баскетболу в России постоянно растет, приток занимающихся становится больше, что требует увеличения количества квалифицированных тренеров, владеющих современными методиками спортивной подготовки.

«Образовательный модуль является частью программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». И является продолжением той программы, которая начиналась с реконструкции спортивных залов и появления «Школы баскетбола». Следующий этап — повышение квалификации тренеров и учителей общеобразовательных школ Томской области. Надеемся, что по итогам двухдневного семинара, в томском баскетболе произойдет хорошая «перезагрузка», — отметил Андрей Кугаевский, генеральный директор томского предприятия СИБУРа (ООО «Томскнефтехим»).

Лекторы образовательного модуля в Томске:

Быков Сергей Владимирович — лидер программы СИБУРа по развитию баскетбола, старший тренер Национальной сборной России по баскетболу, чемпион Европы 2007, обладатель Еврокубка 2005/06, 2012/2013;

Лаптев Анатолий Владимирович — к. п. н., заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр МГАФК, старший тренер студенческой сборной России (2017 г.), лучший тренер десятилетия ассоциации студенческого баскетбола (2017 г.);

Моргунов Никита Леонидович — чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата мира, руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ.

Седов Дмитрий Владимирович — тренер по физической подготовке женского профессионального баскетбольного клуба «Динамо»;

Гомельский Владимир Александрович — телекомментатор, журналист, писатель.

Образовательный модуль для тренеров и преподавателей — лишь часть масштабного плана СИБУРа по поддержке баскетбола в России. Так, компания открыла новые центры уличного баскетбола в Перми, Воронеже, Благовещенске Амурской области и Тобольске. СИБУР запустил летний спортивный лагерь SIBURCAMP, организованный в рамках проекта «Школа баскетбола» при поддержке Российской федерации баскетбола. В начале 2014 года компания присоединилась к программе NBA, направленной на популяризацию баскетбола в мире. В рамках партнерства были модернизированы 10 спортивных объектов в городах присутствия компании. Также СИБУР совместно с компанией Wilson выпустил первый экологичный баскетбольный мяч, для производства которого использовался пластик из переработанных бутылок. А с 2017 года Единая лига ВТБ при поддержке СИБУРа реализует экологическую акцию «Баскетботл» по сбору пустых пластиковых бутылок во время матчей.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру и волонтерство.

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