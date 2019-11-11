В выходные почти 130 томичей получили уличные травмы

Томский Обзор / Фото: 11 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

За минувшие выходные, 9-10 ноября, 129 томичей обратились за медпомощью с уличными травмами, среди них 39 детей.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, пять человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы в стационары, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

Врачи призывают томичей быть осторожными с наступлением гололеда и соблюдать правила безопасности: носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом и не торопиться при ходьбе, поскольку при увеличении скорости движения возрастают шансы получить травму.

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