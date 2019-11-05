Сквер у СибГМУ в Томске назван в честь академика Яблокова

5 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 5 ноября, Дума Томска рассмотрела предложение администрации города о присвоении территории по адресу ул. Московский тракт, 8в наименования «Сквер имени академика Яблокова».

Как сообщает пресс-служба администрации Томска, в 2021 году город отметит 125-летнюю годовщину Д.Д.Яблокова, врача, академика и педагога, Героя социалистического труда, заслуженного деятеля науки, почетного гражданина Томска широко известного в России и за рубежом. Он занимался исследованиями проблем фтизиатрии, пульмонологии, профессиональных заболеваний, краевой патологии, гематологии, клинической фармакологии, курортологии. Дмитрий Дмитриевич являлся одним из основоположников Сибирской школы терапевтов, около 40 лет заведовал кафедрой факультетской терапии — одной из ведущих клинических подразделений Томского медицинского института.

В годы Великой Отечественной войны профессор Яблоков был главным терапевтом эвакуационных госпиталей Томска, а в клинике, возглавляемой им, проходили испытания новые лекарственные средства, полученные из лекарственных растений Сибири.

С инициативой о наименовании сквера у главного корпуса СибГМУ именем Дмитрия Дмитриевича Яблокова в администрацию города обратились почетные граждане Томска, коллектив научно- исследовательского института кардиологии и коллектив СибГМУ. В дальнейшем эту территорию планируется благоустроить.

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