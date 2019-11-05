«Томь» в домашнем матче разгромила владивостокский «Луч»

Томский Обзор / Фото: 5 ноября 2019 // Фото: vk.com/fctomtomsk

В воскресенье, 3 ноября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 21 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Томь» принимала ФК «Луч» из Владивостока, сообщается на сайте томской команды.

Хозяева открыли счет во встрече ближе к концу первого тайма. На 38 минуте Ислам Тлупов пробил в нижний угол после передачи Дмитрия Плетнева. На 55 минуте укрепил преимущество хозяев поля. На 76 минуте Дмитрий Сасин после подачи Плетнева поразил ворота гостей. Еще через шесть минут сам Плетнев получил мяч от Ивана Андреева и довел счет до разгромного.

В результате встреча закончилась со счетом 4:0. По итогам 21 тура томская команда занимает 7 строчку турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 9 ноября в Курске, где встретится с местным «Авангардом».

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