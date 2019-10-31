В этом году нефтяники подарили Стрежевому три детские площадки

31 октября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сейчас в распоряжении стрежевской детворы 12 современных игровых комплексов, построенных при финансовой поддержке «Томскнефти». Акцент на таком виде благотворительной помощи градообразующее предприятие сделало четыре года назад. За это время новые зоны для игр и спорта появились во всех микрорайонах города.

И тогда, и сейчас при строительстве детских городков нефтяники задают высокую планку. Всё оборудование соответствует ГОСТу. Материалы, из которых они сделаны, сертифицированы. А безопасность маленьких посетителей обеспечивается за счет применения мягкого покрытия из резиновых плит. В городках предусмотрено освещение, установлены урны и лавочки, обустроены удобные подходы к ним. Комплексы получились не только красивыми, но и комфортными. Ребятня, протестировав горки, качели и тренажеры, осталась довольна.

«Конструкции выдержали испытание временем, суровым климатом и, что самое главное, они востребованы детьми, — рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора „Томскнефти“ по правовой работе, корпоративной и региональной политике В.В.Кориков. — В своё время мы учли пожелания стрежевчан и рядом с игровыми зонами стали размещать площадки со спортивным оборудованием, предназначенные для подростков. Прошло время, и все смогли убедиться, что они тоже не пустуют».

Как отметил Вячеслав Владимирович, «Томскнефть» вкладывает средства не только в развитие нефтяной столицы региона. Инвестиции направляются в создание благоприятной среды во всех районах, на территории которых предприятие ведёт свою производственную деятельность. Причём это не разовая помощь.

«В 2019 году мы торжественно открыли новый стадион в Парабели, — напомнил В.В.Кориков. — Здесь же годом ранее помогли построить парк семейного отдыха. В Каргаске профинансировали реконструкцию центрального стадиона, капитальный ремонт нескольких спортивных площадок при школах. На очереди — стадион в Александровском, который тоже ждут большие изменения. Одним словом, объём помощи достаточно внушительный и по географии, и по суммам вложения средств».

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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