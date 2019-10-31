Томский аэропорт запустил услугу Fast Track

31 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томском аэропорту запустили услугу ускоренного прохождения предполетных процедур при сопровождении сотрудника аэровокзала.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, услуга Fast Track действует в тестовом режиме с 25 октября для пассажиров внутренних и международных воздушных линий.

«Fast Track будет полезен, если вы летите экономическим классом, но хотите воспользоваться услугами аэропорта, доступными пассажирам бизнес-класса или путешествуете с детьми и хотите избежать возможных очередей», — говорится в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо связаться с сотрудником аэропорта по телефону 932-700 или обратиться в справочное бюро по прибытии в аэропорт.

Обслуживание пассажиров, воспользовавшихся услугой Fast Track, осуществляется на стойке регистрации бизнес пассажиров. Со стоимостью услуги можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта в разделе Услуги/Fast Track.

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