Томичей приглашают на гаражную распродажу в помощь бездомным животным

29 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 3 ноября, в Томске пройдет гаражная распродажа в помощь бездомным животным. Все вырученные средства пойдут на помощь котам и собакам, которые находятся на попечении Томской организации защиты животных Содружество.

Как сообщают организаторы, на гаражной распродаже томичи смогут найти для себя новые или бывшие в употреблении вещи (но в отличном состоянии): одежду, украшения, книги, аксессуары, бижутерию, хендмейд. Кроме того, гостей ждут чай, лимонад, свежайшее печеньице, лотерея, сувениры от Содружества и музыкальное сопровождение.

И самое главное, вы можете забрать любого котика себе домой.

Томичи также смогут помочь животным и пункта передержки, подарив что-то из списка необходимого.

Желающие стать продавцами, выступить с мастер-классом, или просто помочь на мероприятии могут обратиться к организаторам, написав в сообщения группы мероприятия ВКонтакте.

Мероприятие пройдет по адресу ул.Герцена, 61/1.

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