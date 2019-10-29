Томичей приглашают на гаражную распродажу в помощь бездомным животным
В воскресенье, 3 ноября, в Томске пройдет гаражная распродажа в помощь бездомным животным. Все вырученные средства пойдут на помощь котам и собакам, которые находятся на попечении Томской организации защиты животных Содружество.
Как сообщают организаторы, на гаражной распродаже томичи смогут найти для себя новые или бывшие в употреблении вещи (но в отличном состоянии): одежду, украшения, книги, аксессуары, бижутерию, хендмейд. Кроме того, гостей ждут чай, лимонад, свежайшее печеньице, лотерея, сувениры от Содружества и музыкальное сопровождение.
И самое главное, вы можете забрать любого котика себе домой.
Томичи также смогут помочь животным и пункта передержки, подарив что-то из списка необходимого.
Желающие стать продавцами, выступить с мастер-классом, или просто помочь на мероприятии могут обратиться к организаторам, написав в сообщения группы мероприятия ВКонтакте.
Мероприятие пройдет по адресу ул.Герцена, 61/1.