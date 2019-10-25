Девушка-подросток, переходившая дорогу на «красный», попала под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 28 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Томске под колеса Skoda Rapid попала 15-летняя девушка-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 1.20 на пр.Ленина, 8. По предварительным данным, в момент ДТП пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате девушка с травмами доставлена в больницу.

В сообщении также отмечается, что световозвращающие элементы на ее верхней одежде отсутствовали.

В связи с увеличением числа ДТП, в которых пострадали дети, региональное УМВД напоминает, что родителям необходимо напоминать своему ребенку правила безопасного поведения на дорогах каждый раз перед выходом из дома.

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