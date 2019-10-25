В Томске открылась выставка Павла Кошарова (ФОТО)

25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 24 октября, в Научной библиотеке ТГУ открылась выставка «Творческое наследие художника Павла Кошарова», посвящённая 195-летию со дня рождения первого профессионального томского художника.

Как сообщает пресс-служба вуза, на выставке представлены около 100 графических и живописных работ Павла Михайловича из фондов Научной библиотеки и Музея археологии и этнографии Сибири.

П.М.Кошаров внёс большой вклад в становление и развитие изобразительного искусства Сибири во второй половине XIX столетия. Томск показан в работах художника с особой теплотой и любовью, пейзажи Алтая и Тянь-Шаня, берегов сибирских рек, а также Камы и Волги проникнуты особым лиризмом.

Экспозиция «Творческое наследие художника Павла Кошарова» расположена в выставочном зале на втором этаже старого здания Научной библиотеки ТГУ, её работа продлится до начала марта 2020 г.

Время работы выставки: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Павел Михайлович Кошаров (1824 – 1902), бывший крепостной, был «вольноприходящим» учеником рисовальных классов в Академии художеств (Санкт-Петербург); занимался живописью под руководством знаменитого Карла Брюллова, а позднее в Крыму – в мастерской художника-мариниста Ивана Айвазовского. В Томске Кошаров прожил около 50 лет – с 1854 по 1902 гг.; работал учителем рисования в Томской мужской гимназии и Алексеевском реальном училище. Как рисовальщик принял участие в экспедиции знаменитого путешественника П.П. Семёнова на Тянь-Шань.

Фото: Серафима Кузина

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