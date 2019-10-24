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Омский судозавод построит паром для Парабельского района Томской области

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ООО «ПКФ «Техметторг» (Омск) построит для Парабельского района Томской области несамоходный паром грузоподъемностью 45 тонн для перевозок через реку Парабель в районе деревни Новиково, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию района.

Муниципальный контракт рассчитан до 12 мая 2020 года. Стоимость парома — 8,5 млн рублей, средства на его строительство выделят областной и районный бюджеты.

Подрядчику предстоит построить и поставить к месту эксплуатации паром с двумя лебедками и двумя аппарелями (площадки для съезда для техники с двух сторон).

Старый паром пришел в полную непригодность, отмечает пресс-служба.

Из аукционной документации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что паром будет перевозить различную технику, в том числе автоцистерны с нефтепродуктами, а также пассажиров. Второй участник торгов — находящийся в Томском районе «Самусьский судостроительный судоремонтный завод» (входит в холдинг «Сибирский центр логистики») — предложил более высокую цену.

ООО «ПКФ «Техметторг» — предприятие в Омске, которое занимается судоремонтном и судоремонтом. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Николаю Никифорову, он же является ее гендиректором. В 2019 году компания уже заключила договоры на изготовление судов на 100 млн рублей.

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