В ноябре томские школьники присоединятся к сбору батареек

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

С 1 ноября в томских школах стартует акция по сбору использованных батареек в рамках нацпроекта «Экология». Таким образом, планируется приучать детей к экологической культуре и раздельному сбору мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

В холлах школ, детских садов и учреждений дополнительного образования с 1 ноября будут установлены специальные контейнеры, куда дети и их родители смогут складывать использованные батарейки для дальнейшей утилизации. Самые активные участники этого процесса (отдельные классы, учреждения образования) по итогам получат призы.

Тэги/темы: